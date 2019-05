Elezioni, ricusata lista del Movimento 5 stelle

La lista del Movimento 5 Stelle è stata ricusata a seguito alla contestazione di presunte irregolarità formali sulla documentazione prodotta. Lo annuncia Claudio Fiorentino candidato sindaco portavoce Corigliano Rossano del Movimento 5 stelle locale.

Il gruppo ha quindi fatto ricorso al Tar sostenendo come “le norme che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità. La nostra lista, il nostro simbolo, è riconoscibile da tutti: corriamo da soli sempre e ovunque, siamo attivi sul territorio, i nostri colori e il nostro modus operandi sono chiari e incontrovertibili.

Nel ricorso il movimento ha evidenziato come “i presentatori della lista sono stati “indotti in errore”, circa la regolarità degli adempimenti prescritti, proprio dal comportamento tenuto da chi doveva controllare preliminarmente la documentazione e non lo ha fatto. Ma il Tar non ha riconosciuto le nostre motivazioni e ha bocciato il ricorso. Ormai la notizia è dominio pubblico, accettiamo il responso dei giudici ma, come avvenuto in questa prima parte di campagna elettorale, i veleni e le notizie false continuano a susseguirsi ed è necessario ancora una volta fare chiarezza.

“Purtroppo è stato un mero errore formale di quella parte degli atti inerenti la presentazione delle firme a supporto della lista m5S a risultare fatale e ha portato all’esclusione. Valuteremo se sarà opportuno far valere le nostre ragioni al Consiglio di Stato. Non c’è nessuna illegalità o irregolarità grave come qualcuno ha voluto fare intendere. Stiano tranquilli i cittadini: la nostra presenza sul territorio sarà sempre costante e puntuale. Come è stato fino ad ora, saremo sempre al loro fianco nel nome della correttezza e della legalità”.