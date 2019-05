Blitz nel quartiere “Ciccarello”: rinvenute armi e cocaina

Blitz di Polizia e Carabinieri, ieri pomeriggio, nel quartiere reggino “Ciccarello”. Posti di controllo nelle principali arterie stradali, perquisizioni veicolari, personali e domiciliari hanno permesso di scoprire, all’interno del sottotetto di una palazzina, 2 pistole e un fucile marca Beretta, con oltre 30 munizioni di vario tipo e calibro.

Inoltre, in un furgone abbandonato all’esterno della palazzina, sono stati trovati circa 150 grammi di cocaina suddivisa, in parte, già in dosi pronte ad essere smerciate nelle piazze di spaccio reggine.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto a sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.