Agricoltura: emergenza cinghiali, protesta a Vibo Valentia

Manifestazione di protesta contro l’invasione dei cinghiali oggi a Vibo Valentia. Organizzato dal Comitato per la difesa dell’agricoltura, dopo il raduno nel piazzale del Palazzetto dello sport di Vibo, il corteo, con di trattori, ha attraversato viale della Pace e viale Matteotti per giungere in piazza Municipio.

Gli agricoltori, provenienti dai territori comunali di Maierato, Filogaso, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Pizzo e altri centri del Vibonese,si dicono stanchi degli impegni disattesi da Governo e Regione per far fronte all’emergenza cinghiali che distruggono ogni tipo di semina e raccolto devastando le campagne.

La loro reintroduzione in natura avvenuta negli scorsi anni ad opera della Provincia di Vibo per venire incontro alle esigenze venatorie dei cacciatori si è rivelata dannosa per l’agricoltura. Gli agricoltori chiedono, quindi, alla politica risolvere il problema anche autorizzando squadre di cani addestrati per il disturbo e l’allontanamento dei cinghiali dalle colture, nei momenti critici della coltivazione.