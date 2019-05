Cavallo invade la “Due Mari”, violento impatto con un’auto in transito: un ferito

Momenti di terrore ieri sera lungo la Statale 280 dei “Due Mari”, la quattro corsie che collega Catanzaro a Lamezia Terme, quando un cavallo ha invaso una delle carreggiate della superstrada venendo investito in pieno da una vettura che percorreva il tratto in direzione della città della Piana.

Lo scontro tra l’animale e l’auto, una Fiat Panda, è avvenuto intorno alle 23.30 nei pressi dello svincolo di Palazzo. Due i passeggeri che viaggiavano a bordo del mezzo e soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento locale e dai sanitari del Suem 118, ma ad avere la peggio il conducente dell’auto, che è rimasto ferito e trasportato immediatamente presso l’ospedale cittadino. Illeso fortunatamente il passeggero.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia stradale e l’Anas per quanto di competenza, oltre ad un veterinario della sezione lametina dell'Asp di Catanzaro.

In particolare, i pompieri hanno messo sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale e rimosso la carcassa del cavallo con una gru, caricandolo poi su un cassonato. Disagi per la viabilità che durante le operazioni è stata consentita su una singola corsia.