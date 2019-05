Controlli nella piana, 5 denunce e multe da 21mila euro

Cinque persone denunciate, su 1400 controllate, 100 veicoli sotto la lente di ingrandimento, 90 perquisizioni domiciliai, personali e veicolari e 60 multe fatte per un totale di 21mila euro. È il bilancio delle attività di controllo effettuate dai carabinieri di Gioia Tauro nel periodo pasquale che ha impiegato circa 120 pattuglie.

I Carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte hanno denunciato un 25enne di San Procopio, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria accusato di detenzione illegale di armi, in quanto sorpreso in possesso di un coltello-card, un’arma scomponibile che, quando ricomposta, risulta facilmente occultabile poiché assume l’aspetto di una carta di credito.

I Carabinieri di Delianuova hanno denunciato un 58enne di Cosoleto, pregiudicato, sottoposto alla libertà vigilata, in quanto colto nella flagranza di violazione delle prescrizioni derivanti dalla misura, che vieta di accompagnarsi a pregiudicati.

Una denuncia anche per un uomo di 38 anni di Palmi. L’uomo è accusato di aver violato gli obblighi di custodia giudiziaria poiché affidatario di autovettura posta sotto sequestro, ha asportato illecitamente numerose parti; mentre a Cinquefrondi, i Carabinieri hanno denunciato un 72enne e un 39enne di Polistena, accusati di combustione illecita di rifiuti. In particolare, i militari hanno sorpreso i due mentre erano intenti ad incendiare alcuni sacchi di rifiuti contenenti plastica e sterpaglia in un terreno privato di quel centro.