Carro funebre sequestrato durante il funerale. Era senza assicurazione da anni

Era senza assicurazione da anni e per questo motivo i carabinieri di Acquaro hanno sequestrato il mezzo. La cosa eclatante è che si tratta di un carro funebre, raggiunto dal provvedimento addirittura al termine di un funerale.

I militari sono infatti intervenuti durante le esequie nel piccolo borgo e per evitare sgomento hanno attesto la fine della funzione e l’arrivo del feretro al cimitero, dove poi hanno chiesto tutti i documenti necessari.

Durante il controllo è emersa subito la mancanza dell’assicurazione del carro funebre da circa sei anni, per questo lo hanno sequestrato ed elevato una multa da mille euro al titolare che poi ha provveduto a stipulare la polizza e pagare il verbale per far dissequestrare il carro.