Tre autobus in fiamme a Soverato: vigili del fuoco a lavoro

Tre autobus delle Ferrovie della Calabria sono in fiamme nell’autostazione di Via Trento e Trieste a Soverato, nel catanzarese. Il rogo, le cui cause al momento sconosciute, ha completamente distrutto due mezzi e ne ha danneggiato un terzo solo nella parte posteriore.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, Chiaravalle Centrale e un’autobotte della sede centrale. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in atto.