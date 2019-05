Anas: lavori sulla 106 ‘Jonica’, 106 Var ‘di Montegiordano’ e 107 ‘Silana Crotonese’

Proseguono i lavori di manutenzione programmata lungo strada statali 106 “Jonica”, 106 ‘Variante di Montegiordano’ e 107 ‘Silana Crotonese’ al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura.

Lungo la SS 106 Jonica, fino al 3 giugno 2019, per gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale tra i km 195,800 e 248,700, rimane in vigore il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o movieri lungo i tratti stradali che attraversano i territori comunali di Catanzaro, Simeri Crichi, Sellia Marina, Sersale, Cropani, Botricello, Belcastro, Cutro, Isola Capo Rizzuto e Crotone.

Per gli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione, ventilazione, semaforici e tecnologici presenti lungo la statale 106 Variante ‘di Montegiordano’, a partire da lunedì 6 maggio e fino alle ore 24:00 del 10 maggio 2019, sarà in vigore la chiusura al traffico dal km 0,000 al km 3,200.

Nel dettaglio, l’interdizione interesserà la carreggiata ‘di valle’ della SS 106 (direttrice Nord) con uscita obbligatoria al km 403,323 in corrispondenza dello svincolo di Montegiordano e rientro in carreggiata Sud al km 405,850 all’altezza dello svincolo di Montegiordano Nord.

A partire dal 13 maggio e fino al 17 maggio 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e le ore 24:00, sarà in vigore la chiusura della carreggiata ‘di monte’ della 106 Var (direttrice Sud) con uscita obbligatoria al km 405,850 in corrispondenza dello svincolo di Montegiordano Nord e rientro in carreggiata sud al km 402,680 all’altezza dello svincolo di Baia Bella a Roseto Capo Spulico.

Infine, per consentire l’esecuzione degli interventi di ripristino delle non conformità eseguite dall’Impresa e relative alla soletta e al rivestimento superficiale delle piastre ‘ortotrope’ posizionate lungo il Viadotto ‘Cannavino’, a partire dalle ore 07:00 di lunedì 6 maggio e fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2019, lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’ sarà in vigore un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico tra il km 42,000 e il km 43,700, nel Comune di Celico in provincia di Cosenza.