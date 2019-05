Pallanuoto. Rari Nantes pronta all’attacco: si gioca sabato in casa della squadra romana

La Rari Nantes Crotone è pronta per la sfida di sabato prossimo alle 16.30, nella Piscina Olimpionica di Monterotondo giocheranno in Serie A1 attraverso i playoff contro i temibili concorrenti romani.

“Sarà certamente una trasferta impegnativa contro una squadra molto forte, sia fisicamente che a livello organizzativo - esordisce il presidente Emilio Ape. All’andata la partita la giocammo alla pari fino all’ultimo tempo. Perdendo per errori di inesperienza. Loro sono molto esperti. Hanno giocatori di categoria e qualità. Hanno un grandissimo della pallanuoto italiana in panchina come tecnico. Noi andiamo a Roma con l’idea di fare più punti possibili. Non ci nascondiamo. È sempre stato così, in ogni partita. E sarà sempre così. Siamo convinti di poterci salvare. Siamo consapevoli che sarà difficile”.

“Ma vogliamo provarci fino alla fine. I ragazzi stanno dando prova di reagire ad ogni inconveniente. La fortuna, di certo non ci ha aiutato, dice l’allenatore - né in campo né fuori. Torniamo nella piscina di Monterotondo. La sera dell’incidente stradale del 12 aprile uscivamo proprio da quell’impianto. Torniamo li, con tanto orgoglio e la determinazione di sempre”.