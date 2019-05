In fiamme deposito giudiziario di Pellaro: coinvolti entrambi i piani dell’immobile

Un incendio si è sviluppato all’alba di oggi nel deposito giudiziario in via Cartisano a Pellaro, nel reggino. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Reggio Calabria che dalle 6 del mattino sono stati impegnati per lo spegnimento.

L’incendio ha interessato entrambi i piani dell’immobile. L’intervento dei pompieri si è concluso in tarda mattinata ed ha permesso di tenere sotto controllo le fiamme e limitare i danni.