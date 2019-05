Truffa aggravata e auto riciclaggio, arrestato consulente finanziario della banca Fideuram

Un ex promotore finanziato Lametino è stato arrestato con l'accusa di truffa aggravata e auto riciclaggio. Il Gip di Lamezia terme ha anche disposto il sequestro preventivo di 4,6 mln di euro, depositati nei conti corrente dell'uomo. Agli arresti domiciliari è finito Vincenzo Torchia, 51 anni, già consulente finanziario della banca Fideuram, arrestato per truffa aggravata e auto riciclaggio.

In base alla denunce di alcuni risparmiatori, Torchia avrebbe promesso guadagni consistenti nel breve periodo facendosi consegnare ingenti somme di denaro, in contanti e/o in titoli di credito -, omettendo di trasmettere alla banca Fideuram gli ordini di investimento dei clienti, rilasciando a questi, allo scopo di fare apparire valide le condizioni del rapporto finanziario intrapreso, false rendicontazioni. L'uomo avrebbe indotto in errore i clienti dell’istituto di credito promettendo loro presunte operazioni finanziarie vantaggiose.

Circa 68 le vittime cadute nella rete. I loro soldi Torchia li avrebbe versati su conti correnti a lui riconducubili, accesi inizialmente presso la stessa Fideuram e un altro istituto di credito e, successivamente, mediante numerosi bonifici in uscita, verso piattaforme di intermediazione bancaria estere, con sede nel Regno Unito e a Cipro, di fatto polverizzando in numerosi conti esteri le somme di cui era entrato indebitamente in possesso, ostacolando, in tal modo, l’individuazione della provenienza delittuosa.

L’ex promotore finanziario, secondo gli inquirenti si sarebbe appropriato indebitamente di oltre 6,6 milioni di euro, di cui 4.685.491,47 di euro di profitto netto, con conseguente danno di pari ammontare alle persone offese. Tale importo e’ stato sottoposto a sequestro preventivo da parte dei reparti delle fiamme gialle.

Ipotizzata anche l’esistenza di un’associazione per delinquere, nell’ambito della quale Vincenzo Torchia, unitamente ad altri due soggetti lametini, sfruttando la politica risarcitoria adottata dall’istituto di credito, predisponeva false pratiche di risarcimento di falsi contratti di investimento, al fine di ottenere indebitamente il rimborso di una somma quantificata in circa 250 mila euro.

Complessivamente sono stati denunciati dalla procura della repubblica di Lamezia 7 soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, truffa, auto riciclaggio e favoreggiamento.