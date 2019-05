Automobilismo. Campionato Italiano Wolf Thunder Aprilia, Molinari torna in pista

Danny Molinaro

Danny Molinaro torna in pista il prossimo weekend con la Wolf Gb 08 Thunder motorizzata Aprilia per disputare la seconda prova del Campionato Italiano Sport Prototipi.

Dal 3 al 5 maggio Vallelunga ospiterà infatti la serie nazionale su cui ha puntato il 21enne alfiere della DM Competition, in una stagione 2019 resa ancora più esaltante dai paralleli impegni nelle cronoscalate tricolori, inaugurati con la convincente prestazione in casa alla Luzzi-Sambucina.

Sul tecnico circuito romano, Molinaro prenderà il via di gara 1 sabato alle 17.05 e quello di gara 2 domenica alle 9.20. Entrambe le gare, della durata di 25 minuti più un giro, saranno trasmesse in diretta sul canale Automoto TV (228 Sky) e in streaming sul sito www.acisport.it .

Sono rimasti negli occhi degli appassionati gli ultimi 5 minuti di gara 2 dell’esordio del tricolore prototipi 2019 a Monza, quando Molinaro, lottando da leone per il successo finale su una pista resa insidiosa dalle condizioni di umido, ha preso il comando per ben due volte, anche se poi il giovane pilota calabrese ha concluso al terzo posto sul podio per via del gioco delle scie.

Per quanto gli stia “stretto”, il terzo posto di Monza ha permesso a Molinaro di incamerare punti importanti in ottica campionato, dandogli ulteriori motivazioni che ora il giovane talento di Luzzi metterà in pista proprio a partire dall’imminente appuntamento di Vallelunga.