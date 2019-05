Giallo a Vibo. Due scomparsi: s’indaga su caso di lupara bianca

Francesco Antonio Pardea e Bartolomeo Arena

È giallo a Vibo Valentia dopo che da almeno tre giorni non si hanno più notizie di due persone del posto, il 32enne Francesco Antonio Pardea e il 43enne Bartolomeo Arena.

A denunciarne la scomparsa sono stati i familiari dopo che entrambi erano usciti insieme in auto, il 30 aprile scorso, probabilmente per recarsi a Vibo Marina e da allora non si erano avute più notizie di loro.

Pardea e Arena vengono indicati dagli investigatori come vicini alle cosche di ‘ndrangheta emergenti nel capoluogo calabrese. Il primo ha dei precedenti per tentata estorsione (LEGGI) ed il secondo per una sparatoria avvenuta in Piazza Municipio.

Elementi che fanno propendere le indagini sulla loro scomparsa anche su un possibile caso di lupara bianca ma non si esclude che possa trattarsi, in questo caso, di un allontanamento volontario.

Il 32enne, nello specifico, nell’ottobre del 2010 fu catturato nella Piana di Gioia Tauro dopo qualche mese di latitanza (LEGGI), dopo aver scampato all’arresto nell’ambito di un’operazione, “The Goodfellas”, in cui finirono in manette 12 persone accusate di associazione di tipo mafioso e porto e detenzione illegale di armi (LEGGI)