A cena con gli amici nonostante la sorveglianza: arrestato 28enne col “vizio” dell’evasione

A cena a casa di amici nonostante la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con Obbligo di Soggiorno.

Protagonista della vicenda un giovane di 28 anni, B.C., condannato per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, che nel corso di un controllo non si è fatto trovare in casa dai Carabinieri della Stazione di Catanzaro - S. Maria.

I militari, che avevano più volte bussato senza ricevere risposta, hanno avviato subito un servizio di perlustrazione della zona scoprendo dalla finestra di un’abitazione distante pochi metri che il giovane era tranquillamente seduto a cena con amici per di più gravati da numerosi precedenti penali.

Il giovane è stato subito dichiarato in arresto e poiché già denunciato a piede libero solo pochi giorni fa per la medesima violazione, su disposizione del Magistrato di Turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.