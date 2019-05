Droga in un circolo di Rossano: arrestato il proprietario

Un 36enne rossanese, R.A. le sue iniziali, con numerosi precedenti penali, è stato ieri dagli agenti del Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano.

L’arresto è scatta a seguito di una perquisizione ad un noto circolo ricreativo del posto, gestito dall’arrestato, che ha portato i poliziotti a rinvenire alcuni involucri di cocaina nascosti all'interno di un espositore di cartone per le patatine.

Gli stessi agenti hanno poi esteso il controllo all'intero dell'abitazione del giovane, sita in una zona ad alta densità criminale della stessa area urbana di Rossano, dove, occultata in un barattolo di vernice nascosto in un controsoffitto, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente sempre del tipo cocaina, per un totale di circa 20 gr.

A seguito dei fatti accertati il 36enne è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e, per come disposto dal PM di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, tradotto presso la locale Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell'A.G. procedente.

Nella giornata di ieri, inoltre, il Personale della Polizia Giudiziaria e della Squadra Volante del Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano ha effettuato 11 perquisizioni locali e personali, identificato e controllato circa 130 persone.