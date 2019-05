Danza classica. Ballerine cosentine a Vicenza per gli esami sul metodo Besobrasova

“È stato il modo più emozionante – dice Galati – per ricordare gli insegnamenti che ci ha lasciati in eredità una delle ballerine più importanti del nostro tempo. Marika Besobrasova è stata una pedagoga di danza tra le più apprezzate al mondo. La Madame della danza che ha fatto del valore dell’insegnamento un suo credo di vita, per poter permettere alle generazioni future di continuare a trovare l’espressione più pura di quest’arte. E sono soddisfatta che in Calabria, a Crosia Mirto nella nostra accademia, i suoi insegnamenti, il suo metodo di disciplina e arte, venga trasmesso a generazioni di ragazzi che – conclude - sempre con maggiore entusiasmo si avvicinano al meraviglioso mondo della danza classica”.