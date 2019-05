Parrucchieri sotto la lente della polizia: a Cutro fioccano multe per 30mila euro

Multe i totale per 30mila euro a Cutro, dove nel corso di controlli eseguiti in sette negozi da parrucchieri gli uomini della Pasi, con i colleghi dell’Ufficio di Gabinetto - nell’ambito del Focus ‘ndrangheta - hanno sanzionato ben tre attività per irregolarità sulla mancanza dei requisiti professionali e delle autorizzazione. I titolari dovranno ora pagare una ammenda da 5mila euro.

Irregolarità anche in un altro negozio perché aveva esposto per la vendita al pubblico dei profumi senza averne la licenza: fatti che sono costati cari al proprietario che dovrà ora pagare oltre 15 mila euro di multa.

Infine nelle restanti tre attività verificate, i titolari sono stati invitati a presentarsi in questura per portare l’autorizzazione amministrativa ad esercitare l’attività, dato che sul posto era stata esibita soltanto quella sanitaria dei locali.