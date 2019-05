Ferrovia jonica: avviati i lavori di rinnovo tra Catanzaro Lido e Roccella Jonica

Sono partiti alcuni giorni fa i lavori di rinnovo dell'armamento e velocizzazione della Ferrovia Jonica sulla tratta Catanzaro Lido - Roccella Jonica.

Per Roberto Galati, dell’associazione Ferrovie in Calabria, “si tratta dei primi interventi di notevole impatto a sud di Catanzaro Lido dal 2002 ad oggi, facenti parte dell'ampio progetto di rinnovo della Ferrovia Jonica avviato due anni fa da RFI, grazie ad un imponente stanziamento di oltre 500 milioni di Euro, con l'aggiunta di ulteriori 150 milioni destinati all'elettrificazione della tratta Sibari-Catanzaro Lido-Lamezia Terme Centrale”.

Durante gli interventi, spiega lo stesso Galati, verrà completamente risanato anche il sedime ferroviario, installate nuove traversine in cemento armato precompresso e sostituiti i vecchi attacchi traversa/rotaia del tipo pandrol o indiretto, con il moderno e più sicuro attacco Vossloh.

Saranno previsti anche altri interventi puntuali in alcune stazioni, che l’associazione dettalgierà meglio nelle prossime settimane: per il momento la buona notizia, e la più importante per i pendolari e turisti, è quella relativa all'esecuzione dei lavori esclusivamente in orario notturno, evitando così l'interruzione estiva del servizio ferroviario, come accaduto negli scorsi anni sulla Catanzaro Lido-Sibari.