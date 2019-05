Cadavere ritrovato a Rosarno, forse deceduto per un infarto: indagini

Potrebbe essere deceduto per cause naturali, forse un infarto, l’uomo di presumibile origine straniera e di circa 50 anni (addosso non aveva alcun documento identificativo), ritrovato morto ieri a Rosarno, nel reggino.

A scoprire il cadavere, nella serata del 1° maggio, sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo riverso a terra tra le sterpaglie in via Maria Zita, sul retro dell’ex asilo comunale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Gioia Tauro ed i carabinieri. Sarà certamente l’autopsia a stabilire le cause del decesso dell’uomo sulla cui morte - che potrebbe essere avvenuta da qualche giorno - gli investigatori non escludono al momento nessuna pista.