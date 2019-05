Doppia scossa di terremoto nel giro di 3 minuti nel cosentino. La prima, di magnitudo 3.1 della scala Richter, è avvenuta poco prima delle 16 con epicentro a Santa Sofia d'Epiro, in provincia di Cosenza. La scossa è avvenuta a una profondità di 5,9 chilometri. La seconda, invece, di magnitudo 2.5. Per il momento non sono segnalati danni.