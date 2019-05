Gioco d’azzardo patologico: controlli e sanzioni nel catanzarese

Controlli dei Carabinieri in locali pubblici, sale gioco e sale scommesse a Girifalco, Cortale, Maida e Caraffa di Catanzaro. In un circolo ricreativo girifalcese, i militari hanno rinvenuto quattro Slot Machines accese ed in uso, ad una distanza inferiore da quella consentita dalla Legge Regionale rispetto a luoghi di pubblica aggregazione, in rapporto al numero di abitanti del paese, ed hanno elevato a carico del titolare una sanzione amministrativa di 8mila euro.

A Caraffa, invece, in un altro circolo ricreativo, i Carabinieri hanno verificato la presenza di due Slot Machines anch’esse poste in locali prossimi a luoghi di aggregazione della cittadinanza, comminando a carico del titolare relativa sanzione amministrativa di 4mila euro.