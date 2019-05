TdR Calcio a 5. Under 15 e 17 ai quarti, la Femminile si gioca tutto con la Basilicata

La rappresentativa femminile

La seconda giornata del TdR di Calcio a 5, giocatasi martedì, regala un risultato storico per la Calabria: l’Under 15 di Mister Pellegrino e la Under 17 di Mister Ragona ottengono il pass per i quarti di finale grazie alla splendida vittoria contro la Toscana (U15) ed al formidabile pareggio contro il Piemonte Valle d’Aosta (U17).

La Rappresentativa Femminile di Mister Tramontana batte di misura il Molise e oggi si giocherà la qualificazione contro la Basilicata.

La doccia fredda arriva dalla Under 19 di Mister Lombardo che deve soccombere al Piemonte Valle d’Aosta in una partita strana segnata da alcuni episodi che hanno condizionata la gara.

Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, l’espulsione di De Masi per non aver indossato i parastinchi appena realizzata la rete del 3-2 nella ripresa ha cambiato nettamente la partita dando al Piemonte la possibilità di giocare in superiorità numerica.

Nonostante ciò capitan Cantarella e compagni riescono addirittura a portarsi sul +2 ma il Piemonte VdA riesce prima a raddrizzare la gara e poi a superare la Calabria aggiudicandosi così il match.

La vittoria del Friuli V.G. contro il Molise lascia comunque una minima speranza di qualificazione per i ragazzi calabresi, che a fine incontro erano davvero giù di morale.

Alla delusione della Under 19 si contrappone la felicità dei gruppi Under 15 ed Under 17. I “ragazzini terribili” di Pellegrino annientano la Toscana con un perentorio 6-0 meritandosi il passaggio ai quarti con un turno d’anticipo dopo aver dimostrato grandi doti tecniche.

L’Under 17 di Ragona, spinta ancora da un decisivo Attinà, autore della doppietta che ha portato al pareggio, festeggiano i quarti di finale al termine di un incontro emozionante e difficile.

Bella squadra il Piemonte VdA, ordinata ed attenta, ma la volontà dei calabresi è stata determinante per ottenere il pareggio qualificazione.

Le ragazze di Mister Tramontana hanno la meglio sul Molise grazie ad una gara attenta e cinica: dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-2, in avvio di ripresa Merante e Praticò realizzano subito le marcature che portano al triplo vantaggio.

Il Molise non ci sta e si rifà sotto con due perle realizzate da Pescolla e Torelli, ma ancora Merante chiude i giochi realizzando la sua terza rete personale. Capitan Macrì e compagne soffrono il ritorno delle avversarie che colpiscono anche due legni ma alla fine riescono a portare a casa i tre punti.

Nella terza ed ultima giornata di gare del turno eliminatorio che verrà giocata oggi, l’Under 15 affronterà il forte Lazio ed in palio ci sarà il primo posto nel girone. L’under 17 osserverà il turno di riposo previsto dal triangolare, la Femminile affronterà la Basilicata ed infine l’Under 19 dovrà vedersela con il Friuli V.G.

I TABELLINI

U15 Toscana-U15 Calabria 0-6 (0-3)

Toscana: Pergolesi, Palermini, Meucci, Masotti, Dini, Grippo, Tempesti, Dragaj, Brillante, El Jallali, Soma, Braccialini. All: Sig. Caroni

Calabria: De Fazio, Filippelli, Crupi, Cordova, Soraci, Costantino, Lavrendi, Cimino, Arcuri, Benkhalqui, Collura, Bonsangue. All.: Sig. Pellegrino

Arbitro: Sig. Ragone (Sez. Matera) Crono: Sig. Giannella (Sez. Matera)

Marcatori: al 1’pt Costantino (C), al 3’al 12’pt e al 9’st Soraci (C), al 1’st aut. Brillante (T pro C), al 14’st Cordova (C)

***

U17 Piemonte V.d.A.-U17 Calabria 4-4 (0-0)

Piemonte VdA: Berthod, Marchese, Yamoul, Francalanci, Scavino, Montauro, De Luca, Solero, Marocco, De Felice, Cigliuti, Lamberti. All.: Sig. Berardi

Calabria: Dzemhaili, Meschino, Mastrota, Macri, Ameduri, Ali, Laganà, Paola, Santoro, Attinà, Giardiniere, Losiggio. All.: Sig. Ragona

Arbitro: Sig. Galli (Sez. Policoro) Crono: Sig. Russo (Sez. Policoro)

Marcatori: al 3’st e al 9’st Cigliuti (P), al 6’st e al 8’st Giardiniere (C), al 10’st Francalanci (P), al 11’st Yamoul (P), al 14’st e al 6’st Attinà (C)

***

Molise Femminile-Calabria Femminile 5-6 (2-3)

Molise: Caserio, Vitale, Rossi, Geslao, Torelli, Di Iorio, Zuppone, Mainella, Caruso, Parlagreco, Pescolla, Pennella. All.: Sig. Pietrunti

Calabria: Merante MT, Anania, Mallamace, Spanò, Loprevite, Cataldo, Procopio, Imbesi, Merante MG, Praticò, Macrì, Soldano. All.: Sig. Tramontana

Arbitri: Sig. Tramontana (Sez. Policoro) e Sig. Galli (Sez. Policoro) Crono: Sig. Russo (Sez. Policoro)

Marcatori: al 5’pt e al 11’st Parlagreco (M), al 13’pt Macrì (c), al 14’pt e al 5’st Pescolla (M), al 18’pt al 1’st e al 17’st Merante MG (C), al 18’pt e al 2’st Praticò (C), al 16’st Torelli (M)

***

U19 Piemonte VdA – U19 Calabria 5-4 (0-2)

Piemonte VdA: Morando, Rollero, Rivella, Giuliani, Lamprati, D’Arcangelo, Sanfilippo, Manzari, Ghobrani, Cazzin, Patti, Destino. All.: Sig. Lupo

Calabria: Martinis, Baglione, Leonardo, Giampà, Scordino, Cantarella, Crispo, Mantuano, Lombardo, De Masi, Valia, Lacaria. All.: Sig. Lombardo

Arbitri: Sig. Capolupo (Sez. Matera) e Sig. Carella (Sez. Matera) Crono: Sig. Martinelli (Sez. Matera)

Marcatori: al 10’pt Giampà (r) (C), al 13’pt Baglione (C), al 3’st Cazzin (P), al 4’st al 11’st e al 16’st Rivella (P), al 10’st Scordino (C), al 11’st Cazzin (aut. P. pro C.), al 15’st Sanfilippo (P)