Un 25enne crotonese è stato sorpreso a girovagare per le vie cittadine nonostante fosse ristretto ai domiciliari. Non è sfuggito però all’attenzione dei militari del Nucleo Radiomobile che notandolo tra le trade urbane lo hanno arrestato per evasione. L’uomo è stato nuovamente ristretto ai domiciliari, e adesso si trova in attesa dell’udienza di convalida.