‘Se voglio divertirmi leggo’: serie di eventi con il Maggio dei libri a Lamezia

Dal 29 aprile al 2 giugno 2019 ritorna l’appuntamento con “Il maggio dei libri”, organizzato dal Sistema Bibliotecario Lametino in collaborazione con la Biblioteca comunale di Lamezia Terme che sarà ospitato prevalentemente al Chiostro Caffè Letterario.

“Se voglio divertirmi leggo”: è questo il nome della campagna nazionale finalizzata alla promozione della lettura ed è così che si intitolerà la rassegna che anche quest’anno tratterà diversi temi e sarà corredata da vari incontri, rivolti a fasce di pubblico variegate e che abbracceranno il mondo della letteratura, della poesia e della filosofia.

Si tratta di una campagna nazionale di valorizzazione della lettura come elemento di crescita personale e collettiva. L’iniziativa è promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché di tutti i soggetti strategici impegnati nella promozione della lettura (Associazione Italiana Editori, Associazione Librai Italiani, Associazione Italiana Biblioteche), con l'Alto Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Le iniziative in programma per la prima settimana sono:

29 aprile: “Il Pantarei” di Ezio Sinigaglia – Terrarossa Edizioni - dialoga con l’autore Ippolita Luzzo – Libreria Mondadori Bookstore – Lamezia Terme alle 18

30 aprile: Ezio Sinigaglia e Ippolita Luzzo incontrano gli studenti al Liceo Classico Francesco Fiorentino di Lamezia Terme alle 11,00

2 maggio: “Sono Stato Io” proiezione film: sulla mia pelle - Chiostro Caffe’ Letterario alle 20,30

3 maggio: “Zucchero E Catrame” di Giacomo Cardaci – Fandango Editore – dialoga con l’autore Laura Fazzari; Chiostro Caffe’ Letterario alle 19

4 maggio: “Le Voci Dell’eco” di Daniela Rabia – dialogano con l’autrice Gabriella di Varano e Carolina Caruso – Civico Trame alle 18

4 maggio: Cenacolo Filosofico a cura di Filippo D’andrea: “I Libri e Le Tre C: Cultura, Crescita e Cura” con Giacinto Gaetano e i volontari del Sistema Bibliotecario Lametino – Chiostro Caffe’ Letterario alle 18