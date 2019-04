Satriano: getta cocaina dal finestrino, arrestato 44enne

I Carabinieri di Satriano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il 44enne Francesco Procopio, originario di Davoli, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, nel corso di un controllo alla circolazione stradale eseguito nel comune di Satriano, i Carabinieri della locale Stazione hanno notato il prevenuto alla guida del proprio veicolo che, improvvisamente, lanciava un involucro dal finestrino, subito recuperato e contenente circa 10 grammi di cocaina. Le successive attività di perquisizione, hanno altresì consentito di rinvenire e sequestrare, presso l’abitazione del soggetto, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, un foglio in alluminio, un pentolino e un cucchiaio con residui di sostanza polverosa.

Il Procopio, pertanto, è stato tratto in arresto e ristretto in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, in attesa dell’udienza di convalida.

La 1^ sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte la settimana.

Nel medesimo contesto, tre giovani del comprensorio sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di complessivi 30 grammi di marijuana per uso personale.