Vigili del fuoco, nuova protesta sotto la prefettura di Vibo

È ancora protesta per i vigili del fuoco dell’Usb che hanno deciso di scendere in piazza e manifestare sotto la prefettura di Vibo Valentia, per rivendicare il diritto all'assunzione e soprattutto per rivendicare il diritto al soccorso di ogni singolo cittadino. Al fianco dei lavoratori dei Vigili del Fuoco e rappresentanti di categoria sono scese Alessia Bausone e Samantha Mercadante (che a nome dell'intera categoria sia a livello regionale che nazionale ringraziamo), per dimostrare la loro solidarietà.

Gli stessi lavoratori si sono recati dagli organi competenti della Prefettura per esporre e consegnare una missiva di sollecito che la stessa Prefettura a sua volta ha fatto recapitare in maniera tempestiva, indirizzata appunto al Ministro dell'Interno Matteo Salvini, al Sottosegretario agli Interni Stefano Candiani e al Ministro del Lavoro Luigi Di Maio: In riferimento a quanto espresso dalla Legge di Stabilità del 2018 e da quanto promulgato dalla stessa G.U. della Repubblica italiana in merito alla Stabilizzazione dei precari dei Vigili del Fuoco, nella quale le prime unità idonee, dopo le prove per l’idoneità, sarebbero dovuti partire a Maggio.