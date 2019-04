Reddito i inclusione, in 15 mesi raggiunte 1,4 mln persone. Importo medio di 242 euro

Un milione e 400mila persone hanno ottenuto un importo medio di 292 euro al mese. Così negli ultimi mesi il Governo ha erogato i benefici economici del reddito di inclusione a 506mila nuclei familiari. Sono i rilevamenti dell’Inps che ha inoltre fornito altre informazioni. Le regioni più coinvolte sono state Campania e Sicilia. A seguire Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria che coprono un ulteriore 29% dei nuclei e il 28% delle persone coinvolte.

II reddito è stato erogato al 69% dei nuclei familiari meridionali, mentre l’importo medio mensile erogato nel periodo gennaio 2018 - marzo 2019, pari a 292 euro, risulta variabile a livello territoriale, con un range che va da 234 euro per i beneficiari della Valle d'Aosta a 324 euro per la Campania. Complessivamente le regioni del Sud hanno un valore medio del beneficio più alto di quelle del Nord per 50 euro (+21%) e di quelle del Centro per 33 euro (+12%).

​Il tasso di inclusione del Rei è di 238 e raggiunge i valori più alti nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria (rispettivamente 683, 645, 481) ed i valori minimi in Trentino Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia (rispettivamente 31 e 53). Quanto alla cittadinanza del richiedente la prestazione, nell’11% dei casi risulta erogata ad un extracomunitario; al Nord tale incidenza sale al 29%. Le prestazioni sono state 38 mila; la distribuzione percentuale per numero di componenti il nucleo familiare conferma la tendenza riscontrata da luglio 2018 con l’abrogazione dei requisiti familiari, ovvero una minore incidenza dei nuclei con tre persone o più e una maggiore concentrazione nei nuclei monoparentali.

In termini di numero dei nuclei beneficiari a dicembre si è raggiunto il valore massimo con 353 mila nuclei. Da febbraio 2019 si registra una diminuzione dovuta all’effetto della presentazione delle domande tardive delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (Dsu) per il 2019 e all’effetto di scoraggiamento dovuto all’entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza, le cui domande potevano essere presentate a partire dal mese di marzo. L’abrogazione da luglio dei requisiti familiari ha determinato una diminuzione dell’importo medio mensile erogato: dal valore massimo di maggio 2018 pari a 311 euro si è scesi a marzo 2019 a 280 euro.