Fuscaldo, avviati licenziamenti alla Italbacolor. Sindacati chiedono incontro in prefettura

Fiom-Cgil, Fim- Cisl, UIlm-Uil e Ugl hanno chiesto un incontro urgente al prefetto di Cosenza per la vertenza che riguarda i lavoratori dell’azienda Italbacolor srl di Fuscaldo. La società ha infatti avviato il blocco delle attività e ha aperto le procedure di licenziamento collettivo per le maestranze.

Così per scongiurare la situazione i sindacati hanno indetto una riunione in cui hanno preso le decisione di chiedere l’incontro al prefetto con il coinvolgimento del Comune di Fuscaldo. Il tutto per affrontare in quella sede le questioni aperte e funzionali alla ripresa del lavoro.

Questa mattina la richiesta è stata inoltrata e si è in attesa della valutazione della Prefettura.