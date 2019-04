Tragedia sull’A2 Lamezia-Pizzo: 73enne travolto da un camion

Un uomo di 73 anni siciliano residente a Niscemi è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo, in direzione Sud.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo, Antonino Conte, ha fermato la vettura a margine della carreggiata, ma appena è sceso è stato travolto da un autocarro che non ha potuto fare nulla per evitarlo.

L’uomo sarebbe sceso dal mezzo forse per un guasto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla, e personale Anas per la messa in sicurezza e per la gestione della viabilità. Al momento si registrano forti rallentamenti al traffico.