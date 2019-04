Muay Tay, Albo trionfa nel combattimento contro “l’oscuridad”

Un tra i più importanti eventi in Italia per gli sport da combattimento, il più prestigioso che vede la muay thai al centro del ring, ha animato l’Atlantico di Roma: “Fighting Spirit Muay Thai – Road to Thai Fight”. Evento patrocinato dall’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese e dalla Fikbms, con l’organizzazione di Gianluca Colonnese.

Prestige Fight in cui, fino a tarda notte, si sono sfidati 36 atleti, tra cui la leggenda della muay thai Saenchai Sayok Sudsakorn , pluricampione thailandese con più di 300 match all’attivo e giudicato tra i fighter più forti al mondo. Presente all’evento il crotonese Antonio Albo del Team Bassetti Old School, che ha combattuto contro Marcelo Corazao, ventenne di origine peruviana, ma genzanese di adozione.

Un incontro durissimo che ha visto Albo - detto “thunder”- e Corazao - detto “l’oscuridad”- scambiarsi un numero incalcolabile di colpi con tenacia, forza e determinazione. Fondamentale il supporto dei preparatori atletici Michele Covelli e Fabio Campo, forti della loro esperienza internazionale, hanno saputo dare i giusti consigli all’atleta crotonese.

Al termine delle tre riprese da tre minuti, la tecnica ha prevalso sulla forza ed Antonio Albo è uscito trionfante dal ring tra gli applausi scroscianti di migliaia di persone accorse all’Atlantico di Roma entusiaste per aver assistito ad un incontro di vera muay thai.