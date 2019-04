Trasversale Serre: sindaci chiedono rinvio riunione all’Anas

Chiedono di rinviare la riunione dedicata alla Trasversale delle Serre e alla Statale 106. È la richiesta dei sindaci di Chiaravalle Centrale (Mimmo Donato), Torre di Ruggiero (Mario Barbieri), Cardinale (Danilo Staglianò), Davoli (Giuseppe Papaleo) e San Vito sullo Ionio (Alessandro Doria).

All’origine della richiesta c’è il ritardo o l’assenza delle convocazioni. Così per “consentire la partecipazione più ampia di tutte le comunità coinvolte nelle problematiche in oggetto” i sindaci di Chiaravalle Centrale, Torre di Ruggiero, Cardinale, Davoli e San Vito sullo Ionio “sollecitano con urgenza l'Anas a concordare un nuovo incontro e a non assumere decisioni che verrebbero prese in assenza dei sindaci dei territori interessati e in contrasto con le istanze delle popolazioni coinvolte”. ​

Nei giorni scorsi era stato il Comitato “Trasversale delle Serre - 50 anni di sviluppo negato” a evidenziare pubblicamente il problema delle “omesse notifiche” da parte dell'Anas nei confronti delle amministrazioni che gravitano sull'asse della costruenda superstrada.