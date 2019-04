Scontro tra auto e moto in Liguria. Muore 54enne di Botricello

Era originario di Botricello, ma viveva da tempo a Valleggia, l’uomo deceduto in un incidente stradale in Liguria. Secondo gli accertamenti di carabinieri e polizia locale, Leonardo Bracco, il 54enne del piccolo borgo del catanzarese, era alla guida di una moto Bmw quando si è scontrato con un’autovettura Skoda station wagon, lungo la via Aurelia a Porto Vado, nel savonese.

Pare che l’autovettura abbia effettuato una manovra che non ha lasciato scampo al motociclista che, dopo il violento impatto, è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza.