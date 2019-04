Colpo alla mafia Catanese, 26 arresti tra Sicilia e Calabria. Luce su un omicidio di 28 anni fa

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sotto la lente degli investigatori una delle famiglie di mafia siciliana, quella dei Tuppi, attiva nei comuni di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, nel catanese, ma il blitz di questa mattina ha interessato non solo la provincia etnea quanto anche la Calabria.

Un’imponente operazione quella scattata all’alba, su delega della Procura Distrettuale, quando sono entrati in azione ben 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dai reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Cacciatori, della Compagnia di Intervento Operativo del XII Battaglione “Sicilia” e del Nucleo Elicotteri.

Tra Catania e Reggio Calabria in 26 sono finiti in carcere su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari siciliano e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Secondo gli inquirenti sarebbero degli affiliati al clan dei Tuppi, attualmente confederato alla famiglia di “Cosa Nostra” dei Mazzei.

Diverse le accuse contestate a vario titolo: associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione in concorso, furto, ricettazione e riciclaggio, detenzione e porto illegale di arma clandestina, trasferimento fraudolento di valori e corruzione, con l’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini, inoltre, avrebbero consentito di far luce su uno degli omicidi risalenti alla guerra di mafia che negli anni ‘80 e ‘90 aveva visto contrapposti gli stessi Tuppi con il gruppo dei “Malpassotu”.

Sarebbero infatti emersi degli elementi che proverebbero la responsabilità di alcuni degli arrestati di oggi nell’omicidio dell’allora consigliere comunale ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana etnea, Paolo Arena, ammazzato a colpi di fucile - esplosi da distanza ravvicinata - il 28 settembre del 1991 a Misterbianco.

L’ordinanza ha anche disposto il sequestro di conti correnti, beni immobili e attività commerciali per un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro.