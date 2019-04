Auto dei vigili urbani senza assicurazione, i carabinieri gliela sequestrano

Un’auto senza assicurazione sequestrata dai carabinieri: un caso come tanti, di questi tempi nemmeno inusuale, se non fosse che il mezzo in questione appartenga ai vigili urbani di Pizzo Calabro, nel vibonese.

La vettura, una Fiat Doblò, tra l’altro veniva utilizzata - grazie ad un equipaggiamento apposito - per il trasporto dei disabili, dopo che nel settembre del 2017 era stata rubata un’altra auto usata per lo stesso scopo.

Nessuna deroga, comunque, da parte dei carabinieri: Il Doblò, parcheggiato proprio nelle vicinanze del Municipio della nota cittadina turistica, è stato ugualmente sequestrato.