Allo stadio Ezio Scida “Campioni in Tour”

Sarà lo storico impianto dell'Ezio Scida ad ospitare il prossimo 4 maggio la tappa calabrese di “Campioni in Tour” progetto ideato da Francesco Gullo, il popolare difensore del Cervia che animò qualche anno fa, il reality “Campioni”, sostenuto dall'assessorato allo Sport del Comune di Crotone.

L'evento è stato presentato questa sera nella Sala Giunta dall'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda e dallo stesso Francesco Gullo, in piena forma, pronto ad illustrare i particolari della nona edizione che per la prima volta arriva nella città di Crotone.

Saranno 54 le squadre del territorio, praticamente tutte le società dilettantistiche a livello giovanile di Crotone ma anche provenienti da fuori provincia e da tutta la Regione, che si affronteranno sul prato verde dello Scida per individuare le vincitrici che accederanno alla finalissima Nazionale del Progetto che si terrà allo stadio “Penzo” di Venezia il 29 e 30 Giugno 2019.

Nessuna quota di partecipazione societaria, ingresso allo stadio libero per genitori e cittadinanza.

L'iniziativa ha anche una finalità benefica. Attraverso una piccola donazione da parte del pubblico saranno acquistati giocattoli per il Reparto Pediatrico dell'Ospedale San Giovanni di Dio.

Come lo ha definito il suo ideatore Francesco Gullo “si tratta di progetto sano, pulito e pieno di calcio puro per i bambini e bambine che vi parteciperanno. Tra l'altro questo di Crotone è il mio 200° torneo”.

Gullo ha rivolto un plauso al Comune di Crotone, al sindaco Pugliese, all'assessore allo sport Giuseppe Frisenda e al Crotone Calcio che non hanno esitato nel concedere la struttura stadio allo staff di Campioni in tour per regalare a centinaia di bambini una giornata di festa e solidarietà'.

Una manifestazione “Campioni in Tour” che nelle nove edizione ha visto oltre 90.000 bambini partecipare in 32 stadi italiani.

“Crotone è sempre più città dello sport, ma anche della solidarietà. Campioni è un evento che ci fa piacere ospitare perché è aperto ai bambini ed alle famiglie. L'espressione dei valori dello sport nell'accezione più ampia. Sono certo che sarà una emozione per tanti bambini poter giocare sull'erba dello Stadio Scida ma soprattutto sarà un momento di condivisione e di socializzazione aperto a tutta la cittadinanza” ha detto l'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda. Appuntamento il 4 maggio dalle ore. 13.45 allo Stadio Ezio Scida.