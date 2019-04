Abusivismo edilizio e scarico rifiuti pericolosi, denunciato operaio forestale e i figli

I Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria ed i Carabinieri della Stazione Parco di Gerace hanno deferito in stato di libertà, F.G., 59enne operaio forestale di Calabria Verde, gravato da pregiudizi di polizia, e i figli F.L., 24enne titolare di un’azienda agricola e F.E., 20enne, disoccupato.

I tre stavano eseguendo lavori di edilizia nel Comune di Canolo, all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte, in un cantiere edile improvvisato con impalcatura metallica utile a sostituire il manto di copertura di un immobile, le cui lastre ondulate di “Eternit” sono state depositate su un terreno, tenuto da F.G. in comodato di fondo rustico, in località “Bosco”, agro del Comune di Canolo.

Dopo aver posto a sequestro 14 pannelli di amianto, i tre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per deposito sul suolo di rifiuti pericolosi e realizzazione abusiva di un’opera all’interno del perimetro del Parco senza la prescritta autorizzazione.