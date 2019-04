Controlli antidroga nel cosentino, segnalati assuntori minorenni a Corigliano

Tra venerdì e sabato i Carabinieri di Corigliano Calabro hanno battuto, anche mediante l’uso dei motociclisti, le zone di maggiore spaccio al dettaglio e consumo di sostanze stupefacenti: nei pressi della piazzetta Portofino di Schiavonea e nelle adiacenze della centralissima piazza Salotto dello scalo coriglianese.

Il resoconto dell’operazione è stato di ben quattro ragazzi fermati: nel primo caso sono stati controllati tre ragazzi all’interno di una Fiat Punto parcheggiata in un luogo isolato di Via Fontanelle. All’interno degli indumenti di R.G. 20enne del posto è stato, infatti, rinvenuto un involucro trasparente contente 0,8 grammi di marijuana. Poco prima, invece, nelle adiacenze della piazzetta Portofino di Schiavonea sono stati fermati due ragazzi che alla vista dei centauri della Sezione Radiomobile hanno lasciato per strada degli involucri, fuggendo nelle vie limitrofe. Raggiunti in poco tempo e recuperato quanto gettato, due involucri con circa 4 grammi di hashish e 0,5 grammi di marijuana, sequestrati amministrativamente a carico di B.S. 22enne coriglianese e di S.G., 17enne coriglianese, quest’ultimo trovato in possesso di un ulteriore quantitativo di marijuana del peso di 0,8 grammi.

Infine nelle vicinanze di piazza Salotto è stato fermato un ragazzo, A.F. 17enne coriglianese, che, perquisit, aveva celato 4 grammi di marijuana ancora sigillati nel cellophane e sottoposti a sequestro amministrativo. Per tutti e quattro i giovani è scattata la segnalazione alla Prefettura di Cosenza, che dovrà decidere quali provvedimenti assumere nei loro confronti.

Sabato notte, poi, militari della Compagnia ausonica hanno dato vita ad un posto di blocco lungo l’arteria principale dello scalo coriglianese, Via Provinciale, incanalando tutto il traffico e sottoponendo a controllo oltre 120 veicoli, quasi 200 persone ed elevato 7 contravvenzioni.

Il resoconto è stato positivo anche per questo servizio, poiché è stato tolto dalla circolazione un veicolo condotto da due cittadini romeni privo della copertura assicurativa da quasi un anno ed affidato alla depositeria giudiziale, mentre il guidatore è stato sanzionato con una multa di quasi mille euro, 5 punti patente e dovrà stipulare un contratto assicurativo di almeno 6 mesi per ritirare l’auto, pena la confisca della stessa.

Nello stesso frangente è stato denunciato all’A.G. un cittadino tunisino che guidava il proprio veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida, con la recidiva nell’ultimo biennio ed ora rischia una condanna fino ad 1 anno di reclusione, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo.