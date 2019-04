Volley, le ragazze crotonesi chiudono al III posto e volano ai play off

Le Sirene della Pallavolo Crotone chiudono la fase regolare di questo combattuto campionato di serie C Femminile di Volley al terzo posto, perdendo il secondo posto raggiunto dal Volley Torretta, a pari punti ma con un miglior coefficiente de set vinti. Questo risultato ha definito gli accoppiamenti della prossima fase di play-off promozione, che vedrà le ragazze di Mister Asteriti affrontare in semifinale la formazione

Carioka Caffe' - Pallavolo Paola , e nella successiva finale, in caso di passaggio la vincente tra Volley Torretta e Fisiotonik Volley Sanlucido. La prima partita di questa fase per le ragazze crotonesi sarà domenica 5 alle ore 19 nella Palestra Comunale di Paola.

Le ragazze pitagoriche hanno affrontato l’ultima partita contro il Biesse Lamezia, senza rischiare nulla, certe della posizione ottenuta, poiché la partita del Torretta era già conclusa con la vittoria sulla formazione Marafioti Sport, già promosso in serie B, con un turno di anticipo, quindi priva dell’aggressività e combattività che la ha sempre contraddistinta nel corso di questo lungo campionato.

Al primo set Mister Asteriti, parte con la formazione titolare, per poi decidere nel corso della partita di effettuare diversi cambi in modo da far spazio alle più giovani e provare le molte efficaci soluzione di gioco. Le nuove entrate non deludono le aspettative dimostrando affidabilità e concretezza in fase di ricezione, con Letizia De Rose, in attacco con Andrea Ranieri ed in battuta con Roberta Araldo, che realizza diversi Ace

Appuntamento ora ai Play-Off, augurandosi che siano uno bel momento di sport per tutti, carico di agonismo e passione come è sempre stato per tutto questo lungo e combattuto campionato. Poiché lo sport è bello se giocato con sano agonismo ed impegno fino alla fine.