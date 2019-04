Premio eccellenze calabresi all’antropologa Maria Zanoni

È stato consegnato all’antropologa Maria Zanoni il premio eccellenze calabresi. La cerimonia si è tenuta nella sala Michelangelo dell'Hotel Europa a Rende, dove personalità del mondo culturale, artistico e sociale, che si sono distinte in ambito nazionale ed internazionale sono state insignite del riconoscimento. Tra le motivazioni ci sono anche i risultati portati nel proprio settore, dalla medicina all’editoria, dal cinema alla moda, dalla solidarietà alla musica, all’informazione, allo sport, alla cucina, la voce della Calabria nel mondo.

Tra i premiati con Targa di Eccellenze Calabresi per il settore Antropologia la scrittrice Maria Zanoni, che con le sue ricerche sul campo di carattere etno-antropologico, pubblicate in varie edizioni con il patrocinio morale del MiBAC, del Parco Pollino, della Regione Calabria, si è distinta per la valorizzazione e la promozione dei Beni culturali della nostra terra, dalle tradizioni popolari, al patrimonio dialettale, alla cultura del cibo di tradizione mediterranea.

Nel ritirare la Targa, la Zanoni ha ringraziato soddisfatta per il premio prestigioso che va a coronare 40 anni di promozione culturale in Calabria.

Nel corso del galà, la Presidente del Premio, Anna Maria Schifino ha avuto parole di elogio per artisti e professionisti provenienti da tutta la Calabria, e soprattutto per Emmanuela Rovito, amministratore Cherry Saf, che ha organizzato l'evento.