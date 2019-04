Far West in un rione di Reggio: ferito un ragazzo di 26 anni

Si torna a sparare a Reggio Calabria. Nella serata di ieri un giovane di soli 26 anni, M.P. le sue iniziali, è stato attinto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre transitava in via Maresciallo Cusmano, in pieno Rione Marconi.

Il giovane avrebbe riportato diverse ferite al torace che hanno richiesto un intervento chirurgico d’urgenza presso l’Ospedale Metropolitano. Dalle informazioni trapelate, pare che il 26enne sia fuori pericolo di vita.

Sull’episodio indagano i Carabinieri nel tentativo di ricostruire come siano esattamente andati i fatti.