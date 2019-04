Scarico abusivo di scarti edili, intervento della Municipale

L’amministrazione comunale di Crotone è intervenuta, con gli uomini del comando della Polizia Municipale, a seguito di un filmato che è stato postato sui social relativo allo scarico abusivo in un’area della città di scarti di materiale edilizio.

Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili di un atto incivile compiuto, tra l’altro, in una zona centrale della città. Pur essendo apprezzabile il filmato postato sui social sarebbe utile che qualcuno potesse aiutare nelle ricerche segnalando eventualmente il numero di targa del mezzo utilizzato per lo scarico abusivo.