Catanzarese trovato morto in Tunisia. Sul corpo segni di violenza, si indaga per omicidio

Un uomo di Catanzaro di 72 anni, G.N., è stato trovato morto in Tunisia paese nel quale viveva regolarmente. Il corpo, con segni di violenza, è stato scoperto giovedì scorso da un amico della vittima, in un appartamento a Monastir.

Ne dà notizia il sito d'informazione “Tunisie numerique”, facendo riferimento a fonti giudiziarie e parlando inoltre dell’apertura di un’inchiesta da parte del pubblico ministero della cittadina.

La vittima è stata trovata legata al letto, come dicevamo con degli evidenti segni di violenza sul corpo, mentre il guardaroba della stanza è stato trovato in disordine.

Da qui l’ipotesi avanzata dal giornale tunisino, ovvero di un omicidio a seguito di una rapina. Nel frattempo il pm ha autorizzato il trasferimento del cadavere in ospedale per eseguire gli esami autoptici che determineranno le cause del decesso.