Rende obbligato a vincere. Modesto: “Solo con i tre punti si potrà sperare”

Ultimi novanta minuti per il Rende che domani affronterà la Viterbese con l’obbligo di vincere per alimentare ancora la speranza di poter ambire all’ultimo posto utile per i playoff. I biancorossi di Francesco Modesto sanno bene di non poter commettere passi falsi in una gara che da solo potrebbe non bastare. Serviranno, infatti, tutta una serie di incastri negli ultimi novanta minuti della stagione con il rende che farà da spettatore interessato.

“Sappiamo che il passo falso con il Trapani ha ridotto le possibilità di agganciare i playoff – afferma il tecnico Modesto – Ma nel calcio nulla è mai scontato. Non chiudiamo le porte a patto però che da Viterbo si torni con i tre punti”.

Il tecnico ha convocato questi giocatori per la gara. Portieri: 1 Savelloni, 22 Borsellini, 12 Palermo; difensori: 3 Maddaloni, 13 Germinio, 6 Minelli, 24 Calvanese, 23 Sabato; centrocampisti: 20 Laaribi, 2 Viteritti, 16 Franco, 17 Blaze, 32 Bonetto, 31 Zivkov, 21 Awua, 4 Cipolla, 33 Brignoli; attaccanti: 18 Borello, 14 Leveque, 9 Vivacqua, 25 Crusco.