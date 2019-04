Incendio su nave container nel porto di Gioia Tauro, un ferito

Sarebbero partite da una cabine le fiamme che questa mattina hanno avvolto una nave container Msc ormeggiata nel porto di Gioia Tauro. Il rogo, scoppiato forse da un’utenza elettrica, ha avvolto l’intera struttura e soltanto l’intervento del personale della nave prima, e di diverse squadre dei vigili del fuoco di Gioia Tauro e Palmi dopo ha scongiurato il propagarsi delle fiamme.

Un componente dell’equipaggio è stato soccorso e trasportato in ospedale per le inalazioni del fumo, mentre il personale di bordo è stato evacuato per completare le operazioni e mettere in sicurezza l’imbarcazione.