Domani l’ultimo saluto a Raffaele Drago

È andato via sulle note di “Bella ciao”, Raffaele Drago, attivista dell’Arci e presidente del circolo Arci Il Barrio e storico fondatore di Radio Barrio.

Il 49enne militante della sinistra crotonese e membro dell’associazionismo pitagorico è venuto a mancare il giorno della Liberazione a Milano, dove era ricoverato all’ospedale Sacco. I funerali si terranno domani, domenica 28 aprile alle 15 nella chiesa Santa Rita di Crotone. Da sempre vicino al Pci, Raffaele ha contribuito a creare la sezione crotonese di Rifondazione comunista, ma si è sempre dedicato alle battaglie sociali e ambientali.

Onesto e sincero, Raffaele ha lasciato un vuoto nel mondo dell’associazionismo che è rimasto incredulo alla notizia della sua scomparsa. La redazione di Cn24tv.it si stringe alla famiglia.

Un accorato messaggio è stato scritto e pubblicato sul sito di radiobarrio.it dagli amici del circolo e dell’Arci di Crotone.

“Oggi 25 aprile, il giorno della liberazione, ci sei venuto a mancare Raffaele. Non è facile descrivere le emozioni che abbiamo provato negli ultimi giorni. È stata cosa complicata anche solo comprendere se stessimo vivendo solo un lungo, lunghissimo e crudele sogno o fosse davvero la maledetta realtà.

“Certo, ancora siamo ben lontani dal capacitarci che non ci sei più. Amico generoso. Compagno onesto e capace, da sempre in prima linea in battaglie politiche locali e nazionali, per l’ambiente, per i diritti di tutti. Divertente e creativo, intelligente come pochi, hai lasciato un segno indelebile in chi ha avuto l’enorme privilegio di percorrere con te un pezzo di strada.

“Raffaele, sei anche il Presidente del nostro Circolo Arci “Il Barrio“ e per questo sarà ancora più dura e difficile andare avanti senza di te. Che la terra ti sia lieve, Presidente Raffaele”.