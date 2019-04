Scoperta discarica abusiva in piena zona di protezione, avviate le indagine

Le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Crotone hanno scoperto una discarica abusiva lungo l’argine del fiume Neto, in località Barchi a Rocca di Neto.

Nel corso di un controllo, le guardie hanno notato un ingente quantitativo di pneumatici fuori uso. Hanno così inviato delle apposite comunicazioni alle autorità competenti, la Procura ed il Gruppo Carabinieri Forestale del capoluogo, per l’avvio della bonifica e per procedere ad un’informativa per le ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti, getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali.

Il deposito incontrollato si trova infatti in un’area classificata come Zona di Protezione Speciale e, rientrando nel raggio di 300 metri dall’alveo, è anche soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale.