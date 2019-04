Il Moto Club Ugo Gallo festeggia 40 anni con un ricco calendario di eventi

Il Moto Club Crotone Ugo Gallo raggiunge quest’anno il ragguardevole traguardo del suo quarantennale della fondazione.

Era il lontano 22 Novembre del 1979 quando Ugo Gallo costituì a Crotone il primo Moto Club ufficiale nella storia del territorio, affiliandolo sin da subito alla Federazione Motociclistica Italiana e creando dal nulla una disciplina sportiva fino ad allora sconosciuta in città.

Il Club in questi quaranta anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo di protagonista nel panorama italiano del settore inanellando numerosissimi successi, in campo organizzativo, sociale e sportivo, a livelli nazionali ed internazionali.

Innumerevoli sono le iniziative realizzate negli anni tra le quali spiccano la realizzazione della pista di motocross a Crotone negli anni 80 con l’organizzazione di varie gare titolate, motoraduni, motoincontri, motopasseggiate, gimkane, iniziative di sicurezza stradale, mostre fotografiche, il Giro Vespistico dei Tre Mari e tante altre, come 22 edizioni dei Campionati Internazionali d’Italia su sabbia Supermarecross.

Molteplici anche le conquiste con i propri piloti di Campionati titolati nel settore del motocross e gimkane e riconoscimenti a Motoraduni in tutta Italia.

In occasione del quarantennale è stato allestito un ricco programma per la stagione in corso. Diverse le iniziative che vedranno protagonista il Club nel settore turistico-culturale con le 5 motopasseggiate “Mettiamo in Moto la Cultura” che prevedono escursioni e visite guidate presso località di interesse della città nelle seguenti date: 5 Maggio: Cirò-Crucoli (Le strade del vino c/o Azienda Santa Venere Cirò); 2 Giugno: Petilia Policastro-Mesoraca (visita Santuario S.S. Ecce Homo Mesoraca). 16 Giugno: Sersale (visita Canyon e Valli Cupe); 8 Settembre: Lorica (visita della Sila); 22 Settembre: Savelli-Villaggio Pino Grande (visita Parco Astronomico Lilio)

Per quanto riguarda il settore sportivo, grazie alla fattiva collaborazione con Massimo Maida, il Moto Club quest’anno sta partecipando ai vari Campionati Regionali e Nazionali di motocross con i seguenti piloti: Matteo Vantaggiato, 15 anni di Ruffano (Lecce) – Classe 125 cc. Categoria Junior - Moto Husquarna 2t.; Paolino Parise, 15 anni di Mendicino (Cosenza) - Classe 125 cc. Categoria Junior - Moto Ktm 2t.; Giuseppe Santoro, 14 anni di Rende (Cosenza) – Classe 160 cc. Categoria Minicross - Moto Ktm.; Francesco Sireno, 19 anni di Bisignano (Cosenza) – Classe 125 cc. Categoria Senior - Moto Ktm 2t.

Inoltre il 2 Giugno avrà luogo a Rocca di Neto, sul circuito Cross Park Chicco Maida la 3a prova del Campionato Regionale di Motocross organizzata da Massimo Maida in memoria di Chicco.

“Quest’anno in occasione dei festeggiamenti dei 40 della fondazione del nostro Moto Club – ha spiegato il presidente Fabio Gallo - abbiamo voluto allestire un programma ricco di iniziative sia nell’ambito turistico-culturale che in quello sportivo. Inoltre, grazie a Massimo Maida, siamo presenti a numerosi campionati di motocross con giovani e promettenti piloti. Stiamo definendo, inoltre, anche la realizzazione di un’iniziativa in concomitanza della ricorrenza che sarà il 22 Novembre”.