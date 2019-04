Under 14 Lamezia Volley si laurea campione regionale di categoria

La squadra Under 14 del Lamezia Volley si laurea campione regionale di categoria. Nella cornice del PalaGiuliano di San Pietro a Maida, il 25 aprile, i ragazzi lametini hanno avuto la meglio sui pari-età di San Giovanni in Fiore. Partita mai in discussione in cui i giovani biancoblù, portatisi agevolmente sul 2-0, hanno accusato il classico calo di tensione e conseguente passaggio a vuoto solo nel terzo set, perso malamente. Nel quarto parziale invece la squadra di coach Piccioni si rimette in carreggiata, macinando un gioco a tratti anche spumeggiante con l'attaccante Iurlaro in evidenza. Il set si conclude 25-11 nel tripudio generale, dando il via ai festeggiamenti in campo e sugli spalti.

Una vittoria meritata per la giovane truppa lametina che sarà impegnata dal 15 al 19 maggio alla Finale Nazionale di Bormio. Il presidente Davoli, emozionato dopo la consueta premiazione che ha visto capitan Borrello alzare la Coppa insieme ai compagni di squadra, si gode l'ennesimo successo in ambito giovanile ed afferma:-"È stata una vittoria che parte da lontano, frutto di un'accurata programmazione e della sinergia tra più realtà lametine (Spike, Lamezia Volley e Raffaele) e la Todosport di Vibo degli amici Torchia e Iurlaro.

"I nostri ragazzi sono cresciuti negli anni sotto la sapiente guida di Massimiliano Malerba ed ora hanno trovato la consacrazione in un gruppo più allargato (impreziosito dalla presenza dei due _Todini_ Iurlaro e Falcone) ed i progressi sono sotto gli occhi di tutti. È ovvio che alle finali nazionali troveremo degli avversari tostissimi ma contiamo di vendere cara la pelle puntando sull'entusiasmo dei nostri splendidi ragazzi. È stata la vittoria del gruppo, tutti i ragazzi hanno offerto un contributo importante, anche chi ha giocato di meno si è fatto sempre trovare pronto".