Salgono sull’auto di un anziano, si fanno consegnare anche l’apparecchio acustico. In carcere

Due donne, una 24enne, R.S.C., e una 27enne, O.A.L., sono state arrestate con l’accusa di essere le responsabili di una rapina aggravata subita da un’ottantenne, aggredito il 28 marzo scorso all’interno della sua autovettura in Viale della Regina di Locri.

Gli agenti del Commissariato di Siderno ha eseguito a carico delle due un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale locale che ne ha disposto la misura cautelare in carcere per entrambe.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti si sarebbero introdotte nell’auto dell’anziano sedendosi una sul sedile anteriore del lato passeggero e l’altra su quello posteriore. Una volta dentro hanno intimato all’uomo di consegnare la somma 5 euro, poi altri 2 euro, ed infine 20 euro.

Sebbene l’80enne gli abbia dato i soldi le due però non hanno poi lasciato l’auto, nonostante il malcapitato tentasse anche di chiedere aiuto, anzi lo hanno minacciato e aggredito per impedirgli di urlare, per poi portargli via il telefono cellulare e addirittura l’apparecchio acustico, che ha un valore di 1600 euro. Solo dopo si sono finalmente allontanate.

Il personale del Commissariato, appena ricevuta la notizia, si è messo alla ricerca delle donne grazie alla descrizione fornita dalla vittima e, poco dopo, le hanno trovate e fermate mentre ancora si aggiravano nella zona.

Una perquisizione ha consentito agli agenti di trovare parte della refurtiva e si è così proceduto al riconoscimento da parte della vittima che le ha identificate come le presunte responsabili.

Le indagini, riportate alla Procura della Repubblica di Locri diretta, dal Procuratore Luigi D’Alessio, hanno permesso ai magistrati di avanzare la richiesta cautelare al GIP Sergio Malgeri, che ha emesso così l’ordinanza.