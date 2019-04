Emergenza idrica a Briatico, rubinetti chiusi da una settimana

Rubinetti chiusi a Briatico, dove l’acqua manca da una settimana. L’emergenza idrica sta mettendo in ginocchio l’intera cittadinanza, e per questo motivo i cittadini si sono rivolti ai carabinieri. Ieri sera la Protezione civile è intervenuta in piazza con un autobotte nel tentativo di alleviare i disagi della popolazione ormai allo stremo per una situazione che si protrae dall’immediata vigilia di Pasqua.

Questa mattina gli studenti sono rimasti a scuola giusto qualche ora, perché in mancanza di acqua i dirigenti scolastici hanno autorizzato l’uscita anticipata. Crescono inoltre le lamentele dei commercianti che hanno finito persino le scorte d’acqua e adesso si vedono costretti ad abbassare le saracinesche per cause di forza maggiore.